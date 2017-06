AMMINISTRATIVE: LOMBARDIA, COMO, LODI, MONZA E SESTO AL CENTRODESTRA

26 giugno 2017- 10:25

Milano, 26 giu. (AdnKronos) - Como, Lodi, Monza e Sesto San Giovanni vanno al centrodestra. In Lombardia il ballottaggio per la scelta dei nuovi sindaci si è chiuso nella gran parte dei casi con la vittoria dei candidati sostenuti da Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia-An. Espugnata anche la cittadina di Sesto San Giovanni, ex Stalingrado d'Italia, che cambia segno dopo 72 anni di governo di centrosinistra. A Como il nuovo sindaco è Mario Landriscina, medico e dirigente del 118 cittadino, sostenuto dalla coalizione composta da Forza Italia, Lega, Fdi-An e lista civica Insieme. Con 13.045 voti (52,68%) batte il competitor di centrosinistra Maurizio Traglio, fermo al 47,32% (11.720 voti).