AMMINISTRATIVE: LUPI A SALVINI, NO CON AP? NOSTRO CONTRIBUTO DECISIVO

26 giugno 2017- 16:55

Milano, 26 giu. (AdnKronos) - “Salvini oggi torna a gridare ‘mai con Alternativa popolare’ mentre fino a ieri la Lega diceva ‘sempre con’. Il centro moderato che Alternativa popolare rappresenta ha permesso la vittoria del centrodestra, non dico che abbiamo vinto noi, sia chiaro, ma che il nostro contributo, non solo numerico ma anche di programma e di moderatismo politico, è stato decisivo". Così Maurizio Lupi, presidente dei deputati di Alternativa popolare, commentando al Pirellone di Milano i risultati delle amministrative. Lupi risponde a stretto giro di posta al segretario del Carroccio, a Matteo Salvini, che oggi ha ribadito, "mai in coalizione con Alfano".Lupi fa riferimento a "Genova, La Spezia dove Ap ha preso il 6%, Monza, Sesto San Giovanni e ovviamente Magenta, dove il neo-sindaco Chiara Calati, che è bravissima, è espressione proprio di Alternativa popolare"."Se a Monza a Salvini apparentarsi con noi faceva schifo doveva dirlo prima. Queste elezioni amministrative sono un segnale che indica la direzione verso cui andare: il centro moderato. Il centrodestra vince quando imbocca questa strada" conclude Lupi.