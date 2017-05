AMMINISTRATIVE: MINNITI 2 GIUGNO IN VENETO PER SOSTENERE CANDIDATI PD

31 maggio 2017- 18:04

Padova, 31 mag. (AdnKronos) - Il ministro dell’Interno Marco Minniti sarà in Veneto venerdì 2 giugno per sostenere i candidati del Partito Democratico alle prossime elezioni amministrative. Lo annuncia il segretario veneto del Pd, Alessandro Bisato, che ieri a Roma ha avuto conferma della visita."Minniti sta facendo un ottimo lavoro sia nella gestione della crisi migratoria sia per elevare gli standard di sicurezza nazionali in chiave anti terrorismo - afferma Bisato - E’ un ministro che parla poco e produce molto, e le sue politiche sono frutto del continuo confronto con i sindaci, gli amministratori e le realtà territoriali. La sua presenza nella nostra regione è il segno tangibile di un governo orientato ai risultati".In particolare, Minniti venerdì sarà a Verona alle 16.30 in un appuntamento a sostegno del candidato sindaco Orietta Salemi. Alle 18.30 sarà a Padova per incontrare il candidato sindaco Sergio Giordani. "I candidati del Pd nei tre capoluoghi dove si va la voto - dice il segretario regionale - stanno conducendo una campagna all’insegna della serietà e della concretezza. Orietta Salemi a Verona, Sergio Giordani a Padova e Paolo Bello a Belluno sono impegnati in un progetto di rinnovamento delle rispettive comunità che coinvolge i cittadini, le associazioni e le categorie economiche".