AMMINISTRATIVE: MONZA, CHI è ROBERTO SCANAGATTI/SCHEDA

23 giugno 2017- 14:58

Milano, 19 giu. (AdnKronos) - Roberto Scanagatti, classe 1954, è nato a Monza dove risiede tuttora. Sposato, con un figlio che lo ha reso nonno, è il sindaco uscente di Monza. Al primo turno delle amministrative ha ottenuto 19.379 voti, pari al 39,91%, sostenuto dal Partito democratico e dalle liste Monza x Scanagatti sindaco e LabMonza.Biografia: Diplomato perito elettrotecnico con il massimo dei voti all’istituto Pino Hensemberger di Monza, ha frequentato la facoltà di Lettere e Filosofia all’università Statale di Milano. Appassionato di sport, non solo di calcio, ama il teatro e l'arte. Prima di diventare sindaco è stato dirigente d’azienda nel settore privato e poi consulente. Per anni consigliere comunale di Monza, è stato presidente della commissione bilancio e membro delle commissioni consiliari istituite per la trasformazione societaria e successiva privatizza zione delle aziende Agam, Farmacom e Centrale del Latte. Dal 2002 al 2007 è stato vicesindaco e assessore al Bilancio, Programmazione Economica, Tributi ed Economato del Comune di Monza. Poi, all'opposizione, è stato capogruppo del Partito democratico. Sul finire del 2011 collabora per alcuni mesi con l'allora sindaco di Sesto San Giovanni Giorgio Oldrini in qualità di assessore alle Risorse finanziare. Nel gennaio del 2012 vince le primarie di centrosinistra per le elezioni comunali e nel maggio 2012 viene eletto sindaco di Monza con il 63,4% delle preferenze. In qualità di sindaco è anche presidente del Consorzio Parco e Villa Reale. Nel settembre 2014 i sindaci lombardi lo eleggono presidente di Anci Lombardia. Relatore a numerosi seminari e convegni, è autore di articoli e saggi per riviste e pubblicazioni specializzate sui temi del governo degli enti locali.