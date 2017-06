AMMINISTRATIVE: MONZA, DELRIO LANCIA VOLATA A SCANAGATTI E CONFERMA M5

21 giugno 2017- 21:24

Milano, 21 giu. (AdnKronos) - Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Graziano Delrio tira la volata a Roberto Scanagatti per la sua rielezione a sindaco di Monza, confermando che la realizzazione del prolungamento della linea M5 della metropolitana milanese si farà. In un videomessaggio inviato al sindaco uscente, che domenica prossima sfiderà al ballottaggio il competitor di centrodestra Dario Allevi, Delrio spiega: "Abbiamo bisogno di mettere nuove risorse, nuove energie sul trasporto pubblico di massa; di pensare ai nostri pendolari, di pensare ai collegamenti che rendono la vita nelle nostre città più sostenibile". Soprattutto, "abbiamo messo mano al grande prolungamento della M5 che sarà risolutivo per la città di Monza".