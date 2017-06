AMMINISTRATIVE: MONZA, DELRIO LANCIA VOLATA A SCANAGATTI E CONFERMA M5 (2)

21 giugno 2017- 21:24

(AdnKronos) - La M5, ricorda il ministro, "ha già ricevuto 16 milioni di euro per la progettazione. È un'opera imponente che supera il miliardo di euro nei suoi due stralci, quello che (da Bignami) va fino a via Marsala e quello che poi da Marsala arriva al Polo Istituzionale di Monza". Un progetto che "non è una promessa, ma ha già la copertura negli stanziamenti pluriennali che quest'anno sono stati superiori a 47 miliardi, di cui ben 21 al mio ministero". Il governo "si è impegnato a finanziare questi stralci di volta in volta ovviamente con la collaborazione delle istituzioni preposte" e "questo grande lavoro di spinta ai collegamenti sostenibili a Monza lo abbiamo fatto insieme a Roberto Scanagatti". Per questo, conclude Delrio, "questo percorso non merita di essere interrotto: progetti seri con persone serie hanno le gambe per camminare anche nel futuro e spero davvero di continuare a lavorare con voi, insieme a Roberto.