AMMINISTRATIVE: MONZA, SCANAGATTI SFIDA ALLEVI, CHIEDA SCUSA ALLA CITTà (2)

23 giugno 2017- 18:01

(AdnKronos) - Il rischio, avverte Scanagatti, è che "se dovesse vincesse la coalizione di centrodestra, la città potrebbe fare un salto indietro nel tempo", dal momento che si tratta della "stessa destra che cinque anni fa è stata mandata a casa dopo essere rimasta coinvolta in una vicenda giudiziaria riguardanti appalti sui rifiuti, con un assessore, due consiglieri comunali e il capo di gabinetto del sindaco condannati per corruzione". Senza contare che "dalla precedente amministrazione abbiamo ereditato un buco di bilancio di 8 milioni di euro, mentre oggi i conti sono stati risanati, senza aver diminuito di un euro gli investimenti nel sociale. Mi rendo conto che sono scelte che non pagano, ma bisogna anche avere il coraggio di farle". Altra questione, infine, l'emergenza migranti: "la destra affronta il tema dell'immigrazione e della sicurezza cortocircuitando le due questioni e creando un clima di tensione che ha contribuito a dipingere una città in preda a chissà quali situazioni di degrado, che non corrispondono alla realtà". In questo modo "si fa il male della città, non il mio". Dunque "la preoccupazione è proprio questa e quando dicono che la città ha paura, hanno ragione. La città ha paura che tornino quelli che c'erano prima". E' per questo che "vorrei lanciare un appello a chi al primo turno non è venuto a votare di presentarsi, perché la partita è tutt'altro che facile". Tutto, dunque, si deciderà il 25 giugno: "Quel giorno - conclude Scanagatti - si decideranno le sorti e il futuro di una intera città".