AMMINISTRATIVE: NENCINI, DATI PER CENTRODESTRA UNITO E CENTROSINISTRA LITIGIOSO

26 giugno 2017- 16:22

Roma, 26 giu. (AdnKronos) - "Per trovare un voto altrettanto negativo per il centrosinistra bisogna risalire alle Regionali del 2000. Alle politiche dell'anno successivo, Berlusconi trionfò. La vera novità del voto -ma è una novità?- non è nelle regioni rosse che non ci sono più e non è nemmeno nella scarsissima partecipazione. La novità, se c'è, è nella competitività del centrodestra unito e, benché Orfini non lo reputi un fatto decisivo, nell'isolamento del suo partito e nella litigiosità locale del Pd". Lo afferma il segretario el Psi, Riccardo Nencini. "Una litigiosità -aggiunge- che ha reso le sfide locali un autentico inferno per molti candidati. C'è una sola strada da imboccare: mettere insieme l'intera area riformista e farlo presto. E chi ha in testa duelli personali si dedichi al Risiko. Un bel gioco".