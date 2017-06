AMMINISTRATIVE: ORLANDO, NON CONDIVIDO LETTURA RENZI, SERVE RIFLESSIONE

26 giugno 2017- 15:15

Roma, 26 giu. (AdnKronos) - "Non sono d'accordo con la lettura di Renzi e come ci ha invitato a fare lo stesso Renzi, direi di non fare il giorno dopo come la vecchia politica: si tratta di una sconfitta". Lo dice Andrea Orlando a Corriere Live. Un sconfitta "con alcuni fenomeni politici che vanno analizzati: il centrodestra mobilita il suo elettorato, il centrosinistra no. Noi una riflessione politica la dobbiamo fare e non si può derubricare come un risultato a macchia di leopardo", conclude Orlando.