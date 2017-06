AMMINISTRATIVE: ORLANDO, SCONFITTA M5S PERCHé PROPOSTA SENZA CONCRETEZZA NON FUNZIONA

26 giugno 2017- 13:01

Palermo, 26 giu. (AdnKronos) - "La crisi del Movimento 5 Stelle dimostra che oggi la protesta senza la concretezza non funziona. L'anno scorso i grillini hanno avuto il picco più alto a Roma e Torino e quello più basso lo hanno avuto adesso a Palermo, dove doveva avere il risultato migliore". Lo ha detto il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando parlando dei risultati elettorali. "E' la ragione per cui non hanno più seguito i talk politici", aggiunge. E sulle regionali di novembre, che danno i grillini al 37-39 per cento, Orlando dice: "Se riusciamo a dire che anche le regionali sono un luogo di concreta risposta ai problemi dei cittadini, lo attraiamo nell'orbita dei territori e non della politica da talk show".