AMMINISTRATIVE: PARRINI, IN BOCCA AL LUPO A CANDIDATI PD

11 giugno 2017- 11:49

Roma, 11 giu. (AdnKronos) - "Hanno fatto campagna elettorale con passione e energia. E con stile, senza mai accettare il terreno della rissa congeniale a molti loro avversari. Hanno puntato sulla credibilità del loro impegno per il bene comune e sui programmi, mettendo in campo idee solide per rafforzare nelle loro città la crescita, la coesione sociale, i servizi, gli investimenti. Per questo, e non solo per ragioni di bandiera, un grande in bocca al lupo a tutti i candidati Pd toscani che oggi affrontano una verifica elettorale importante". Lo scrive su Facebook il segretario del Pd toscano, Dario Parrini.