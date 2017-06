AMMINISTRATIVE: PD TIENE MA NON BRILLA, LEGGE ELETTORALE TORNA IN STAND-BY/ADNKRONOS (3)

12 giugno 2017- 18:45

(AdnKronos) - Dice Orlando: "Questo voto dice che è ragionevole riflettere sulla reintroduzione di forme di premio di maggioranza. E' ragionevole perché noi abbiamo visto che in Italia esistono non solo i partiti ma anche campi di forze, coalizioni, che nel loro insieme sono in grado di esprimere progetti politici". Ma una proposta di questo genere non è all'ordine del giorno per i renziani. Mentre resta in piedi il dialogo con Giuliano Pisapia. "Per noi Giuliano è un interlocutore privilegiato e naturale", dice Rosato. E i dem danno per scontato il via libera dell'ex-sindaco di Milano se si andrà al voto con il Consultellum che prevede una soglia dell'8 per cento al Senato per chi non è in coalizione.Ma Pisapia potrebbe portarsi dietro anche i fuoriusciti dem. I demoprogressisti del resto vanno avanti nella tessitura di un soggetto a sinistra del Pd. "Noi andiamo avanti -dice Davide Zoggia- e il primo luglio saremo alla manifestazione organizzata da Pisapia a Roma". A piazza Santi Apostoli, probabilmente. "Vediamo poi che succede. Se Renzi vuole davvero una coalizione di centrosinistra, non basta qualche dichiarazione buttata là dopo la sventola che ha preso alla Camera sulla legge elettorale. Non dimentichiamoci che Renzi ha fatto votare in Direzione il patto con Berlusconi...".