AMMINISTRATIVE: PD VENETO, CS C'è, AL LAVORO PER GARANTIRE BUONE AMMINISTRAZIONI

12 giugno 2017- 16:08

Padova, 12 giu. (AdnKronos) - "Il centrosinistra c’è. Nelle città come nelle realtà medie e piccole la coalizione guidata dal Partito democratico va al ballottaggio oppure è decisiva per l’esito delle elezioni". Lo afferma il segretario regionale del veneto del Partito democratico, Alessandro Bisato."Abbiamo sfiorato l’impresa a Verona, dove Orietta Salemi ha riattivato una campagna elettorale che sembrava scontata, dando vitalità ed energie nuove a una città solo apparentemente rassegnata e, soprattutto, nuove speranze per il futuro. A Padova, dopo il buon risultato del primo turno a sostegno di Sergio Giordani, dovremo trovare il modo di stare tutti insieme alla coalizione civica. Lo dobbiamo non ai partiti, ma ai padovani. Il nostro obiettivo principale adesso è quello di tenere unità la città e non dividerla in accanite e sterili tifoserie come avvenuto negli ultimi tre anni", spiega.