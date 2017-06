AMMINISTRATIVE: PD VENETO, CS C'è, AL LAVORO PER GARANTIRE BUONE AMMINISTRAZIONI (2)

12 giugno 2017- 16:08

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "Al primo turno sono andate al centrosinistra due realtà importanti come Feltre nel Bellunese dove è stato rieletto Paolo Perenzin e Thiene nel Vicentino dove viene riconfermato a larga maggioranza il sindaco Giovanni Casarotto, mentre vanno al ballottaggio i candidati del centrosinistra ad Abano, a Vigonza, a Mirano e a Mira - spiega- dove è stato il primo baluardo del Movimento 5 Stelle in Veneto, ma in questa tornata il candidato di Grillo non arriva neppure al ballottaggio", rileva Bisato. "Buon lavoro anche a tutti gli amministratori eletti in tutti i comuni sotto i 15 mila abitanti del Veneto A questo punto riparte il nostro impegno - conclude il segretario - I prossimi quindici giorni sono importanti per garantire buone amministrazioni a servizio dei cittadini in tutti i Comuni dove si tornerà al voto".