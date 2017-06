AMMINISTRATIVE: PUPPATO (PD), RISULTATO SODDISFACENTE (2)

12 giugno 2017- 13:00

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "Spiace dover constatare che a Padova, per esempio, una lista unitaria di centrosinistra avrebbe potuto vincere al primo turno, o a Verona unendo la sinistra avremmo avuto accesso alla prima posizione nel ballottaggio ora dobbiamo ricomporre, troppo importante la partita per il futuro per non farlo. Un abbraccio particolare mi sento di mandarlo a Orietta Salemi che per un pugno di voti non è riuscita a centrare l'impresa storica di andare al ballottaggio. Un sindaco come lei avrebbe fatto molto bene alla città, ora avanti con il voto utile... Un abbraccio anche all'amico Paolo Bello, candidato a Belluno in condizioni davvero impossibili, grazie comunque per il grande lavoro"."In provincia di Treviso - ha concluso - dobbiamo registrare la sconfitta di Conegliano, dove però era molto difficile fare meglio, anche se il Pd ottiene comunque un risultato migliore di Forza Italia e della Lega Nord. Abbiamo inoltre confermato tutte le amministrazioni uscenti e conquistato tre nuovi comuni, perché dove il centrosinistra governa lo fa bene e spinge i cittadini a rinnovare la fiducia".