AMMINISTRATIVE: QUAGLIARIELLO, 'IDEA' ELEGGE 3 SINDACI E 53 CONSIGLIERI

26 giugno 2017- 19:13

Roma, 26 giu. (AdnKronos) - "Con 53 consiglieri comunali e 3 sindaci eletti, una presenza diffusa in tutta Italia e risultati lusinghieri, spesso a doppia cifra, per le liste presentate con il proprio simbolo o con il simbolo di movimenti civici federati con il partito nazionale, si chiude con un bilancio nettamente positivo la partecipazione di 'Idea' a queste elezioni amministrative a poco più di un anno dalla sua nascita". Lo dichiara il senatore Gaetano Quagliariello, leader di 'Idea - Popolo e libertà'. "Un caso esemplare -aggiunge- è quello di Verona, dove attorno alla candidatura di Federico Sboarina si è raccolto un centrodestra unito e a forte propulsione civica, nel quale un ruolo da assoluta protagonista, con lo straordinario risultato del 13,66% e undici eletti di cui sette appartenenti a 'Idea', lo ha giocato la lista civica animata dal movimento 'Verona Domani', federato con 'Idea' e guidato da Stefano Casali, consigliere regionale, coordinatore di 'Idea' in Veneto e regista di questa straordinaria impresa elettorale". Proprio la vittoria di Verona -conclude Quagliariello- dovrebbe far comprendere al centrodestra il valore dell'unità, il fatto che un centro moderato alleato con la sinistra è destinato alla sconfitta e alleato con Renzi è condannato direttamente all'estinzione".