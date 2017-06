AMMINISTRATIVE: RACITI, PER PD IN SICILIA RISULTATI SODDISFACENTI

12 giugno 2017- 16:47

Palermo, 12 giu. (AdnKronos) - "L’esito delle elezioni amministrative in Sicilia è pienamente soddisfacente per il Partito Democratico: i comuni medi e piccoli hanno premiato i nostri candidati sindaco e le nostre liste. Spiccano poi i risultati raggiunti a Palermo e Trapani". A commentare il risultato delle amministrative è Fausto Raciti, segretario regionale del Pd siciliano, che aggiunge: "Nel capoluogo siamo particolarmente contenti del risultato della coalizione a sostegno di Leoluca Orlando che sembra raggiungere il 48 per cento. A Trapani lavoreremo a testa bassa in vista del ballottaggio per assicurare alla città un sindaco, Piero Savona, che possa governare serenamente per cinque anni". "Per quel che riguarda il risultati di Palermo – conclude il democratico Raciti - voglio ringraziare la Federazione provinciale del Pd e le forze con cui abbiamo scelto di costruire insieme la lista dei 'Democratici e Popolari’' Alternativa Popolare e Centristi per l’Europa".