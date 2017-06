AMMINISTRATIVE: RENZI, IN BOCCA AL LUPO A CANDIDATI

5 giugno 2017- 20:01

Roma, 5 giu. (AdnKronos) - "Un grande in bocca al lupo ai tanti candidati sindaco per le amministrative di domenica prossima. Fare il sindaco è la fatica più grande, ma anche l’onore più grande per un cittadino. Significa rappresentare tutti, quello che eccelle e quello che non arriva alla fine del mese. L’anziana non autosufficiente e il bimbo dell’asilo. Significa essere depositario dei sogni di una intera comunità". Lo scrive Matteo Renzi nella enews. "Il giglio di Firenze a me è rimasto tatuato sotto pelle perché niente al mondo può segnarti come l’esperienza di fare il primo cittadino. Che poi vuol dire essere l’ultimo cittadino. Auguro a tutte e a tutti di vivere bene questi ultimi giorni di campagna elettorale, di concentrarsi sulle proprie proposte anziché sulle altrui accuse", aggiunge. "E di ricordarsi sempre che è un grande privilegio vivere in una stagione di democrazia e partecipazione così bella. Per tanti lamentarsi è lo sport nazionale. Noi preferiamo l’impegno alla lamentazione. In bocca al lupo a tutti, ma proprio a tutti i candidati, eh. Se poi vincono quelli del Pd è ancora meglio:-)", conclude Renzi.