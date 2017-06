AMMINISTRATIVE: RICCI, 80% BALLOTTAGGI SUL FILO, ELETTORI CENTROSINISTRA VOTINO

22 giugno 2017- 16:35

Roma, 22 giu. (AdnKronos) - "In gran parte dei ballottaggi, la vittoria sarà determinata da pochi punti percentuali. Quindi è fondamentale andare a votare. Non dare per scontato nulla dove siamo avanti, come a L'Aquila, ma nemmeno dove siamo arrivati secondi al primo turno". Lo dice il responsabile Enti Locali del Pd, Matteo Ricci, a proposito dei ballottaggi di domenica per le amministrative. "Il ballottaggio -argomenta il sindaco di Pesaro all'Adnkronos- in genere è un'altra partita e vince chi riesce a portare gente ai seggi, a rimotivare l'elettorato e far sì che gli elettori scelgano i candidati più competenti e radicati nel territorio. Da questo punto di vista, noi siamo più attrezzati degli altri". Appello al voto e anche all'unità del centrosinistra: "Dove il centrosinistra non si è presentato compatto, è essenziale riunire l'elettorato. Specie in quelle città dove si rischia una vittoria di Salvini che ha messo un po' il cappello dappertutto al Nord. Penso a Genova, in particolare. Confido che gli elettori democratici di quella città, non la lascino in mano a Salvini...". Unità del centrosinistra, anche se si viene da una settimana di tensione altissima tra Pd e Mdp: "Non dobbiamo caricare di un voto politico le amministrative. Domenica -dice Ricci- si votano i sindaci e questo è un voto che prescinde dalle dinamiche politiche nazionali. Sarebbe un errore farlo. Come sarebbe un errore considerare finiti a livello nazionale i 5 Stelle solo perchè sono andati malissimo a queste amministrative". E il fatto che Matteo Renzi, segretario del Pd, non abbia fatto campagna? "E' stata una nostra scelta quella di non politicizzare le elezioni. Quello che conta è che domenica i cittadini vadano a votare. L'80 per cento dei ballottaggi si deciderà per pochi voti, quindi ogni voto è decisivo. Sono certo che gli elettori premieranno la competenza dei candidati Pd e che vinceremo la gran parte dei ballottaggi".