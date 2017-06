AMMINISTRATIVE: ROMEO (LEGA), VOTO MESSAGGIO SU ACCOGLIENZA INDISCRIMINATA

26 giugno 2017- 11:51

Milano, 26 giu. (AdnKronos) - "Il voto di ieri ha dato un messaggio chiaro a Renzi, al governo, alla Boldrini, ai prefetti, ad alcuni prelati e a tutti quei soloni che parlano solo di accoglienza indiscriminata, senza badare alle conseguenze". Così Massimiliano Romeo, capogruppo del Carroccio al Pirellone, commenta i risultati dei ballottaggi di ieri. Nell'esprimere "grande soddisfazione per la vittoria strameritata del centrodestra in tutti i capoluoghi lombardi dove si è andati al voto", Romeo spiega che "ha pagato il lavoro sul territorio svolto dai militanti della Lega Nord, primo fra tutti Matteo Salvini che ne ha dato quotidiano esempio macinando chilometri su chilometri, sempre in mezzo alla gente".