5 marzo 2019- 09:58 Amministrative: Rubino (Pd), 'a Bagheria finito tempo civismo, ora torni la politica'

Palermo, 5 mar. (AdnKronos) - "Il 28 aprile si vota per le amministrative. In tanti comuni si rinnovano le amministrazioni locali a partire da realtà significative sia sul piano numerico che su quello politico. Bagheria è la rappresentazione più vera di questo ragionamento. Questa città, culla di storia, arte e cultura, in questi anni è stata sventrata da un sindaco grillino che ha devastato quella comunità con la complicità di Di Maio e Cancelleri che hanno dato copertura a tutte le nefandezze perpetrate dal Sindaco". Così il vicesegretario regionale del Pd siciliano Antonio Rubino. "La nostra responsabilità è molto forte e dobbiamo essere all’altezza della sfida che, inevitabilmente, attirerà i riflettori nazionali. Voglio augurarmi che le voci che vedono pezzi del gruppo dirigente del Pd bagherese impegnato in una accozzaglia civica di destra siano del tutto infondate. Al contempo mi auguro che il Pd locale raccolga i frutti dello straordinario lavoro messo in campo in questi anni con una lista forte, rinnovata e competitiva. In quella città il tempo del civismo è passato ora deve tornare la politica", dice.