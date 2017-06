AMMINISTRATIVE: SALVINI, A NICOLINI MANCAVA SOLO FILM CON CRUISE E TARANTINO

13 giugno 2017- 11:55

Milano, 13 giu. (AdnKronos) - "Andava in giro come se fosse Madre Teresa di Calcutta", l'ex sindaco di Lampedusa, Giusy Nicolini: le "mancava solo un film con Quentin Tarantino e Tom Cruise", dopo "avere ricevuto premi anche dall'Unesco". Così Matteo Salvini, segretario della Lega Nord, rispondendo alla domanda di un ascoltatore su Radio Padania. Salvini mette in evidenza quello che considera essere il fallimento di una "propaganda buonista", tanto che Nicolini "ha perso le elezioni". A chi gli fa notare che Salvatore Martello, nuovo primo cittadino, è del Pd, Salvini risponde che quella degli abitanti di Lampedusa è stata una risposta basata su un dato di realtà, "perché va bene accogliere tutti, ma non quando poi ti mancano scuole e ospedali".