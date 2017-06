AMMINISTRATIVE: SALVINI, A VERONA DOMENICA 18 E GIOVEDI 22 GIUGNO

13 giugno 2017- 10:18

Milano, 13 giu. (AdnKronos) - Il segretario del Carroccio, Matteo Salvini, sarà a Verona "due volte in dieci giorni: domenica 18 giugno in serata e giovedì 22 giugno". Lo annuncia lo stesso Salvini a Radio Padania, sottolineando che a Verona "vedere l'alleanza tra gli ex leghisti traditori e i renziani è davvero triste". Lo dice in relazione all'invito al 'voto utile' sollecitato dai dem che lascia supporre l'indicazione a sostenere Patrizia Bisinella, sostenuta dalla lista Tosi, al ballottaggio con Federico Sboarina sostenuto da lega Nord e centrodestra.Certo è che, sottolinea "nulla è facile al secondo turno, con 40 gradi. Saranno tutti contro la Lega. La differenza la farà chi andrà a votare, chi avrà voglia di investire 5 minuti del proprio tempo per scegliere candidato sindaco. La differenza la fate voi, non io che sono uno solo".