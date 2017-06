AMMINISTRATIVE: SALVINI, A VERONA DOMENICA 18 E GIOVEDI 22 GIUGNO (2)

13 giugno 2017- 10:18

(AdnKronos) - L'appello di Salvini è che "chi può vada a votare per tirare due schiaffoni elettorali a Renzi, Boschi, Boldrini e compagnia bella. Abbiamo un parlamento e un governo poco seri non in grado di risolvere i problemi in questo momento. Prima si vota meglio è". Salvini ricorda anche che sarà sabato sera a Jesolo: domenica mattina a Padova e altri comuni, in serata a Verona; a Lissone, Senago, Piacenza lunedì; martedì da Confartigianato; mercoledì ad Asti e poi tutto il pomeriggio e la sera ad Alessandria; giovedì mattina a Meda e Monza, nel pomeriggio a Legnano e Palazzolo sull'Oglio; giovedì a Piacenza, Lucca, Spezia e Genova".