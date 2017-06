AMMINISTRATIVE: SARDONE, ENTUSIASTA VITTORIA MIO MARITO, SARà BUON SINDACO (2)

26 giugno 2017- 14:15

(AdnKronos) - L'elezione di Di Stefano segna un momento storico per la cittadina del milanese, tradizionale roccaforte rossa che dopo 72 anni di governo di centrosinistra per la prima volta passa nelle mani del centrodestra. Netta la vittoria del forzista che ha ottenuto il 58,63% delle preferenze, battendo Monica Chittò, ferma al 41,37%. Proprio alla sindaca uscente del Pd, l'azzurra si rivolge replicando a quanto espresso stamane sull'opportunità di portare avanti il progetto della Città della salute e della ricerca: "Quello - puntualizza - è un progetto di Regione Lombardia ed è naturale che sarà portato avanti; il centrodestra è la parte politica grazie alla quale si realizzerà e proprio per questo sono convinta che tutto avverrà in tempi rapidi, portando un grande sviluppo per la nostra città".Quanto agli altri progetti, "Roby ha già in mente delle attività da svolgere", assicura Sardone. Progetti che riguardano in particolare bimbi e famiglie: "Dai giardinetti conciati male, alle attività per quanto riguarda il fattore educativo nelle scuole. E mi ha detto anche di voler fare anche il Consiglio comunale dei bambini, oltre a varie iniziative sul territorio per le famiglie". Soprattutto avrà molta "attenzione per le famiglie dei sestesi, che in questi anni sono state messe sempre all'angolo e mai considerate una priorità, mentre secondo me è da lì che parte tutto".