AMMINISTRATIVE: SARDONE, ENTUSIASTA VITTORIA MIO MARITO, SARà BUON SINDACO (3)

26 giugno 2017- 14:15

(AdnKronos) - E quando chiediamo se per 'famiglie sestesi' si intendano incluse anche quelle che vivono e lavorano sul territorio, ma sono di origine straniera, pari a oltre il 17% dei residenti, precisa: "Roby è il sindaco di tutti, fermo restando che politicamente abbiamo delle idee sulle priorità e si sta già studiando come vedere graduatorie e bandi per l'assegnazione di case popolari e servizi per far sì che siano i veri bisognosi ad avere contributi e sussidi". Potrebbero dunque cambiare i criteri? "E' tutto da vedere, la proclamazione a sindaco avverrà domani e da domani penseremo a tutto".In ogni caso, spiega, "è una grande responsabilità, ma siamo entusiasti e ancora emozionati". E questo anche perché stamattina è accaduto qualcosa di inaspettato: "I nostri due bambini, Lorenzo di cinque anni e mezzo e Riccardo che ne fa otto ad agosto, sono venuti nel lettone portandoci un bellissimo disegno: una scheda elettorale con sopra la scritta 'papà sindaco' e un cuore. E' stato il loro modo di vedere la campagna elettorale. E quel disegno, dato stamattina nel lettone, sarà un ricordo che porteremo con noi, per sempre".