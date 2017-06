AMMINISTRATIVE: SCANAGATTI, SCELTE NAZIONALI HANNO PENALIZZATO SINDACI PD (2)

26 giugno 2017- 17:33

(AdnKronos) - Altro elemento, più strutturale, riguarda la gestione delle risorse finanziarie statali: "Negli ultimi anni i comuni sono stati massacrati da tagli e vincoli, oltre al Patto di Stabilità e tutto questo ha pesato in maniera negativa soprattutto per i sindaci di centrosinistra". Cosa "ancor più singolare se si pensa oltretutto che lo slogan al congresso del Pd era 'rimettere al centro il ruolo dei sindaci'; certo è che se non li si mette in condizioni di far fronte ai bisogni minimi, poi si trovano a dover scegliere se riparare le buche o garantire assistenza nei confronti delle fasce più deboli"."In ultimo - prosegue Scanagatti - ci sono alcune questioni che si protraggono da alcuni mesi, a partire dal referendum costituzionale in poi: dai provvedimenti adottati ad esempio sul piano delle alleanze, cambiate in tutti i modi possibili e immaginabili in funzione dell'approvazione della legge elettorale, che in realtà poi è rimasta al palo suscitando le ire di tutti gli alleati; dall'avvio, a dieci giorni dal voto, dalla discussione sullo ius soli; fino alla discussione sul salvataggio delle banche, la domenica del voto: non credo ci sia stata una volontà pervicace, ma tutto questo dà la misura dello scarto tra il dibattito nazionale e i temi che ci troviamo ad affrontare a livello locale".Ecco perché "secondo me né Alfieri, né Bussolati (rispettivamente segretario regionale lombardo e segretario metropolitano milanese del Pd, ndr), hanno colpe. Anzi, hanno accompagnato sindaci e amministrazioni con tutta la loro competenza, capacità e passione e sono stati un supporto davvero importante e significativo". Piuttosto, conclude, "se errori sono stati commessi, non sono stati certamente né a Milano, né tantomeno in Lombardia, quanto più decisamente a livello centrale".