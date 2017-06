AMMINISTRATIVE: SCHIFANI, PER CENTRODESTRA PRIMO PASSO PER VITTORIA POLITICHE

26 giugno 2017- 14:46

Roma, 26 giu. (AdnKronos) - "La netta affermazione del centrodestra, con risultati straordinari dal Nord al Sud del Paese, segna una novità storica nella competizione elettorale dei ballottaggi. Oggi, a differenza di quanto accadeva in passato, gli italiani hanno premiato i candidati del centrodestra. Una scelta che certifica il ritorno alla buona politica, alle proposte che puntano alla soluzione concreta dei problemi, all'unità di una coalizione capace di rappresentare una forza di governo non solo a livello locale". Lo afferma il senatore di Forza Italia Renato Schifani. "Forza Italia e il suo leader Silvio Berlusconi, in grado ancora una volta di coagulare le varie anime del centrodestra, hanno avuto un ruolo determinante. Con senso di responsabilità e un programma condiviso -conclude l'ex presidente del Senato- quello di ieri può essere il primo step di un percorso vincente anche alle Politiche".