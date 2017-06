AMMINISTRATIVE: SCONFITTA ALLARGA SOLCO TRA PD E ALLEATI, DEM 'MODELLO PISAPIA NON VA'

26 giugno 2017- 19:15

Roma, 26 giu. (AdnKronos) - Il commento alle amministrative è affidato a un post nel cuore della notte su Facebook. "Non è andata un granchè'". Poi, il retweet di Youtrend con il grafico 69 a 57 a favore del centrosinistra. Quindi un post, sempre su Fb, sul bonus ai 18enni. Per ora non è stata convocata una segreteria e la Direzione, forse, ci sarà il 10 luglio. Matteo Renzi, insomma, non drammatizza la sconfitta alle amministrative. Un risultato che per il segretario Pd, intanto, non è affatto una sconfitta. E che ha una lettura chiara: non è la coalizione larga di centrosinistra la soluzione. Quindi, nessuna ripercussione nazionale del voto nei comuni, a partire dalla legge elettorale. Domani mattina Renzi ne parlerà a 'ore 9', la rassegna stampa dem, e poi c'è la due giorni di Milano, venerdì e sabato, con l'assemblea dei circoli Pd in contemporanea con la piazza di Pisapia. "Da qui a sabato -si dice in ambienti parlamentari dem- la dialettica è destinata a crescere". E già oggi, i commenti non è che siano leggeri nello scambio di accuse tra chi è il colpevole della sconfitta. "Serve il modello Pisapia sennò si perde, dicono. Peccato che la sconfitta peggiore l'abbiamo subita a Genova", scrive Matteo Orfini su Fb. Ed ancora Andrea Marcucci: "Chi parla di tavoli allargati non dimentichi Genova, dove ha perso un modello di alleanza largo, stile Pisapia". Il senatore renziano si rivolge a Andrea Orlando che, al contrario, ha richiamato il Pd a un'assunzione di responsabilità: "Il Pd isolato politicamente e socialmente perde quasi ovunque. Cambiare linea. Ricostruire il centrosinistra subito", ha twittato ieri notte a caldo.