AMMINISTRATIVE: SCONFITTA ALLARGA SOLCO TRA PD E ALLEATI, DEM 'MODELLO PISAPIA NON VA' (3)

26 giugno 2017- 19:15

(AdnKronos) - Parole che non vanno lette come uno smarcamento, dicono dalle parti di Martina, ma che vengono enfatizzate da Orlando. "Ho letto con interesse una dichiarazione del vicesegretario Martina che dice che alcune scelte vanno riconsiderate. Quali? Se il gruppo dirigente del Pd lo chiarisse, potrebbe essere utile...".Sul versante Mdp poi la lettura delle amministrative ha tutt'altro segno e sul banco degli imputati c'è, nemmeno a dirlo, Matteo Renzi. "Se le coalizioni di centrosinistra non hanno funzionato -dice Davide Zoggia- non è perchè quell'offerta politica non funziona. Quello che non funziona è il Pd. Il Pd di Renzi non è trainante perchè le politiche renziane hanno scavato un solco nell'elettorato di centrosinistra. Siamo di fronte a una sconfitta epocale ma l'unico che pare non essersene accorto è Renzi". Avanti quindi con il progetto di Giuliano Pisapia. "Oggi più che mai ha senso la manifestazione del 1° luglio. Non possiamo non tentare di recuperare un elettorato che ci ha abbandonato", aggiunge Zoggia.