AMMINISTRATIVE: SEL, PER VINCERE IN LOMBARDIA SERVE PROGETTO CONDIVISO

27 giugno 2017- 16:58

Milano, 27 giu. (AdnKronos) - "Il risultato delle elezioni amministrative richiede alle forze progressiste di schiacciare il tasto reset. Se vogliamo vincere in Lombardia e battere la destra dopo 23 anni, occorre mettere a punto una proposta che sappia rimotivare l'entusiasmo e la partecipazione dei cittadini, dando voce alla necessità di cambiamento in una regione in cui la politica, come l'aria, è asfittica da tempo". Lo afferma la consigliera regionale di Sel, Chiara Cremonesi, in merito alle prossime elezioni regionali.Per l'esponente arancione "serve un progetto che metta in campo buona politica e una rottura inequivocabile rispetto alle larghe intese e all'autoreferenzialità della politica romana. Un progetto che non può partire dalle candidature e che deve prevedere un reale ampio coinvolgimento dei lombardi nella sua definizione". Per questo "accogliamo con interesse la disponibilità di Giorgio Gori o di altri che volessero farsi avanti, consapevoli che non bastano nomi pure autorevoli se non si introducono forti discontinuità e meccanismi di partecipazione, come hanno chiesto a gran voce i cittadini in questa tornata elettorale".