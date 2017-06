AMMINISTRATIVE: SERENI, SERVE PIù UNITà PER RIFLESSIONE SERIA PD

26 giugno 2017- 13:25

Roma, 26 giu. (AdnKronos) - "Risultato tutt'altro che buono e tutt'altro che inaspettato: serve più unità per una riflessione seria nel Pd. Sintetizzerei così, ancora un po' a caldo, il giudizio sui ballottaggi di ieri. Risultati che meritano ovviamente una lettura più ravvicinata, città per città, ma di cui non si può non cogliere il dato nazionale: il Pd e il centrosinistra escono sconfitti in molte sfide, l'astensione aumenta, il centrodestra riesce a mettere in secondo piano le sue divisioni e porta a casa diverse vittorie”. Lo scrive la vicepresidente della Camera dei deputati, Marina Sereni, sul suo sito.“Nessuno può sottovalutare la difficoltà a mantenere tutte le amministrazioni che avevamo vinto nella tornata di cinque anni fa, nel pieno della crisi di Berlusconi che aveva appena perso il Governo nazionale, ma qui si tratta di sconfitte sia in luoghi tradizionalmente di centro-destra sia in città storicamente governate dalla sinistra. Il bacino elettorale del M5S - tutt'altro che sparito - in parte è rifluito nell'astensione e in parte ha preferito i candidati del centrodestra".