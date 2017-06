AMMINISTRATIVE: SERENI, SERVE PIù UNITà PER RIFLESSIONE SERIA PD (2)

26 giugno 2017- 13:25

(AdnKronos) - "Dobbiamo ragionare -prosegue Sereni- con più freddezza e rigore su questo dato, senza cercare scorciatoie. Con una premessa indispensabile: il congresso del Pd è concluso, Renzi è legittimamente il segretario del nostro partito e chiunque -dentro e fuori il Pd- pensi che si possa sovvertire questo dato della realtà contribuisce colpevolmente ad acuire le divisioni nella sinistra, che a mio avviso hanno pesato non poco anche in questo ultimo risultato"."Ecco perché penso che nel Pd servirebbe un confronto più maturo tra tutte le sensibilità per gestire insieme i passaggi che abbiamo davanti. Il nostro partito - che lo vogliamo o no - è oggettivamente il perno del campo riformista ma da solo, o anche con alleanze tradizionali di sinistra, non convince la maggioranza degli elettori. C'è voglia di cambiamento, c'è una domanda di idee e progetti nuovi, che non riusciamo a intercettare e a rappresentare pienamente. Nel territorio c'è anche una richiesta di innovazione e di radicamento nella società, di un partito vero e rinnovato". "Questo dovrebbe essere il banco di prova della nostra classe dirigente e di tutti coloro che invocano una stagione di nuova unità tra i riformisti e i progressisti. E non basta "sommare" i partiti del centrosinistra, serve una nuova spinta, capacità di elaborare, di includere, di coinvolgere forze ed energie disperse nella società. Possiamo partire da qui, riconoscendo anche alcuni errori ed un eccesso di tatticismi, per provare a creare le condizioni di un Pd e di un campo riformista più ampio e convincente ? Di personalismi e veti distruttivi - conclude - la sinistra italiana ne ha conosciuti fin troppi, ora è urgente guardare al futuro, non ripetere errori del passato”.