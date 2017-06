AMMINISTRATIVE: SESTO, CHI è ROBERTO DI STEFANO/SCHEDA

23 giugno 2017- 15:13

Milano, 23 giu. (AdnKronos) - Roberto Di Stefano, candidato di centrodestra al ballottaggio per la scelta del nuovo sindaco di Sesto San Giovanni, ha 39 anni e due bambini di 7 e 4 anni.Al primo turno ha ottenuto 7.933 voti, pari al 26,09%, sostenuto da una coalizione formata da Lega Nord, Forza Italia, Fratelli d'Italia - An, lista civica Di Stefano sindaco e Partito liberale.Biografia: Laureato in Scienze politiche con specializzazione in economia internazionale, è giornalista pubblicista e lavora nel settore assicurativo. Consigliere comunale in quota all’opposizione da 10 anni, da 5 è presidente vicario del Consiglio comunale. Si definisce "da sempre impegnato a combattere e denunciare il malgoverno del 'sistema' politico sestese", sottolineando un'azione politica che, ad oggi, "si è concretizzata con oltre 200 mozioni, interrogazioni, proposte e richieste di accesso agli atti, oltre 45 denunce e segnalazioni in procura e alla Corte dei Conti, molte delle quali riprese dai media nazionali".Perché si candida: "Chi governa la città, in questi anni ha sistematicamente fatto ricadere i costi del malgoverno e del “sistema” sui Cittadini: incuria e degrado, aumento della pressione fiscale, abbandono del commercio di vicinato, perdita di posti di lavoro, abbandono delle periferie, scarsa manutenzione delle strade e del verde, crescente senso di insicurezza dovuto all’aumento della microcriminalità, perdite nelle società comunali ripianate con soldi dei cittadini (5 milioni per le Farmacie Comunali, oltre 8 milioni del CORE), piscine chiuse, oltre 7 milioni di buco nelle casse comunali per tasse non pagate, mancanza di abitazioni popolari, impianti sportivi inadeguati e scarsa pulizia generale. Finalmente c'è la possibilità di fermare questo “sistema”".Slogan: "Il tuo voto è importantissimo. Non cedere alla tentazione di restare a casa. Se non voti gli altri decideranno comunque per te".