AMMINISTRATIVE: SESTO, CHITTò, DI STEFANO MI DENUNCIA PERCHé HA PAURA

22 giugno 2017- 19:59

Milano, 22 giu. (AdnKronos) - "Non ho remore nell'affermare come questa denuncia, altro non sia, che la dimostrazione del fatto che Di Stefano ha paura della verità". Così Monica Chittò, sindaco uscente e candidata del Partito democratico, replica alla denuncia annunciata dal candidato di Forza Italia, Roberto Di Stefano. Per Chittò "è davvero surreale che il mio rivale Di Stefano mi denunci per quanto dichiarato in merito alla vicenda della piattaforma 'Sai chi voti'"; del resto "l'episodio è molto semplice, quanto grave"; e "lo ribadisco perché tutti possano verificarlo: il mio avversario ha una causa pendente con la Corte dei Conti, ma nel firmare il suo patto di legalità con la cittadinanza, dichiara il contrario, ovvero il falso".