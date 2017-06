AMMINISTRATIVE: SESTO, CHITTò, SU PATTO TRASPARENZA DI STEFANO MENTE

22 giugno 2017- 19:22

Milano, 22 giu. (AdnKronos) - "Spiace constatare che il candidato Roberto Di Stefano non abbia detto la verità nel sottoscrivere un patto di trasparenza con i cittadini attraverso la piattaforma 'Sai chi voti', omettendo di dire che pende a suo carico un procedimento contabile". Lo scrive su Facebook Monica Chittò, sindaca uscente della cittadina milanese di Sesto San Giovanni e candidata al ballottaggio del prossimo 25 giugno per il centrosinistra.Nel post, Chittò spiega di provare lo "stesso dispiacere nel vedere come, in realtà, nessuno dei miei due principali competitor abbia voluto assolvere ad un principio di trasparenza", dal momento che "Caponi sceglie di non dichiarare nulla in merito ai finanziamenti ricevuti per la sua campagna elettorale". In ogni caso, sottolinea Chittò concludendo il post, "trasparenza e verità sono due facce della stessa medaglia e rappresentano per me due assolute priorità. Mi rammarica molto sapere che non sia lo stesso per gli altri".