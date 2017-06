AMMINISTRATIVE: SESTO, DI STEFANO PROCLAMATO SINDACO

27 giugno 2017- 15:21

Milano, 27 giu. (AdnKronos) - Roberto Di Stefano è stato proclamato sindaco di Sesto San Giovanni. La cerimonia si è tenuta questa mattina nell'aula consigliare della cittadina milanese: "Sarò il sindaco di tutti i sestesi - ha detto subito dopo la sua proclamazione -. E' un onore per me indossare questa fascia. Mi impegnerò al massimo per il bene di Sesto San Giovanni e dei sestesi". All'evento erano presenti anche numerosi cittadini che, nel momento in cui il neosindaco ha indossato la fascia tricolore, hanno fatto partire un lungo applauso: "Ci aspetta un duro lavoro - ha affermato Di Stefano - per raggiungere l'obiettivo di rilanciare questa città, ho bisogno dell'aiuto di tutti i miei concittadini".