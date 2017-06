AMMINISTRATIVE: SESTO S. GIOVANNI, DI STEFANO DENUNCIA CHITTò PER DIFFAMAZIONE

22 giugno 2017- 19:28

Milano, 22 giu. (AdnKronos) - Roberto Di Stefano, candidato a sindaco della cittadina milanese di Sesto San Giovanni per il centrodestra, denuncia la competitor di centrosinistra Monica Chittò. Lo rende noto lo stesso Di Stefano, spiegando di essersi "recato al commissariato di polizia a denunciare immediatamente Monica Chittò per diffamazione e calunnie dopo le false e ridicole accuse di oggi". Il riferimento è a un post pubblicato su Facebook dalla sindaca uscente, nel quale lo accusa di non aver detto la verità nel sottoscrivere il patto di trasparenza con i cittadini attraverso la piattaforma 'Sai chi voti'."Come già ribadito più volte, con documenti alla mano già pubblicati online - afferma Di Stefano - non sono indagato e ho la fedina penale pulita. Si parla di alcuni chiarimenti richiesti dalla Corte dei Conti per una vicenda di 6 anni fa a cui ho già risposto mesi fa e per le quali non c'è stata alcuna conseguenza". E questo attacco "è ridicolo", visto che arriva "da parte di una Chittò chiaramente disperata, vista l'enorme paura di perdere".Ricordando poi che "la Chittò era in giunta quando veniva arrestato un suo collega per tangenti che poi ha patteggiato, con l'obbligo di rifondere centinaia di migliaia di euro all'erario", Di Stefano si chiede: "Come faceva a non sapere cosa le succedeva intorno, proprio lei che ha collaborato per anni con tutti i protagonisti di quel sistema di corruzione? Il sistema Sesto è vivo e vegeto". E dunque "può dare lezioni di moralità, dopo che grazie ai suoi amici e al suo partito Sesto San Giovanni ha avuto l'immagine rovinata per anni a causa delle inchieste, della corruzioni, degli arrestati, degli indagati?". Monica Chittò, conclude Di Stefano, "è pienamente a conoscenza del suo fallimento da sindaco e pur di mantenere la poltrona tenta, in maniera penosa e ridicola, di diffamare gli avversari".