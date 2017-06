AMMINISTRATIVE: SESTO SAN GIOVANNI, CHITTò DICE Sì A INCONTRO CON DI STEFANO (2)

21 giugno 2017- 21:19

(AdnKronos) - La sindaca ricorda tuttavia che "in questi mesi sono stata oggetto di insulti e menzogne anche personali e di minacce esplicite e implicite, volantini anonimi dati in mano alle persone in modo da creare una situazione di odio e di disprezzo nei miei confronti", e che "si è persino insultato, da parte di candidati delle liste del polo civico, il candidato assessore alla sicurezza da me scelto". Oltre al fatto che "anche i molti suoi silenzi sui tanti episodi di tensione alimentati contro di me", hanno contribuito a creare questo clima: "Più e più volte - rivela - ho fatto appello a mantenere i toni bassi, per rispetto dei cittadini sestesi che devono poter esprimere liberamente il loro voto, dopo avere ascoltato le differenti posizioni programmatiche dei candidati sindaco".Per questo, annuncia, "per parte mia sono disposta a un incontro e per questo sto cercando direttamente Di Stefano"; a patto che "l’incontro avvenga in una sede veramente neutrale, davanti ad una persona non schierata nel confronto elettorale".