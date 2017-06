AMMINISTRATIVE: SESTO SAN GIOVANNI, CHITTò INCASSA APPOGGIO LISTA PIANO

17 giugno 2017- 16:10

Milano, 17 giu. (AdnKronos) - A Sesto San Giovanni, cittadina dell'hinterland milanese, la candidata dem Monica Chittò incassa l'appoggio di Alessandro Piano in vista del ballottaggio del prossimo 25 giugno.In una nota diffusa dal suo comitato elettorale, la sindaca uscente annuncia di aver siglato l’accordo di apparentamento con la lista PopolarexSesto che al primo turno delle amministrative, lo scorso 11 giugno, aveva ottenuto il 3,47% con l'appoggio dei Radicali di Marco Cappato. L'accordo raggiunto, afferma Piano, è "molto soddisfacente sulla base di un confronto programmatico e sulla condivisione di impegni precisi e concreti, che segnano un cambiamento importante nelle politiche amministrative della nostra città". Per Chittò si tratta di "un passo importante" perché "segna un’ulteriore apertura al civismo per la mia candidatura a sindaco della città", oltre che il "frutto di un confronto serio sui temi che hanno ispirato le nostre proposte per il futuro di Sesto". Proposte "concrete - sottolinea ancora la sindaca uscente - che riguardano la vita dei cittadini e delle cittadine e che segnano impegni fondamentali per i prossimi anni".