AMMINISTRATIVE: SESTO SAN GIOVANNI, CHITTò INCASSA APPOGGIO LISTA PIANO (2)

17 giugno 2017- 16:10

(AdnKronos) - La Lista PopolarexSesto, spiega la nota diffusa dal comitato elettorale di Monica Chittò, ha approvato l’adesione nel corso dell’assemblea dei suoi sostenitori, svoltasi ieri sera presso l’Hotel Abacus. La scelta è stata motivata dopo l’incontro tra Alessandro Piano e il candidato sindaco Monica Chittò, la quale ha avanzato la proposta di apparentamento sulla base di riscontrate convergenze sulle idee per governare la città. In particolare, sono stati recepiti alcuni dei punti che hanno sostanziato il programma elettorale della lista PopolarexSesto. Tra i temi alla base dell'accordo, il piano di riqualificazione urbana, con particolare attenzione alla pulizia e alla cura della città costruita e con un grande progetto, da discutere e da decidere con i cittadini, per l’introduzione della pedonalizzazione di parti della città; la chiusura definitiva del forno di incenerimento e sua trasformazione in un grande polo energetico verde, salvaguardando l’occupazione; il rafforzamento delle politiche di sicurezza, attraverso una maggiore vivibilità di Sesto, l’aumento dell’organico delle polizia locale fino ad arrivare a 100 agenti, un migliore coordinamento con le forze dell’ordine, utilizzando anche la nuova legge Minniti, che conferisce maggiori poteri ai sindaci. Inoltre la riorganizzazione del Comune e sua digitalizzazione, per aumentarne l’efficienza ed il risparmio e per rendere più facile la vita ai cittadini e alle imprese che con il Comune entrano in rapporto, il rilancio dello sviluppo economico con particolare attenzione alle imprese, che operano nel settore dell’innovazione, in sinergia con il progetto del Comune di Milano e della Città metropolitana sulla 'manifattura digitale', per creare occupazione qualificata ed attrarre investimenti in città e la ricognizione delle società partecipate, per favorirne la riduzione.