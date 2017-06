AMMINISTRATIVE: SESTO SAN GIOVANNI, DI STEFANO INCASSA APPOGGIO CENTRISTI

16 giugno 2017- 18:10

Milano, 16 giu. (AdnKronos) - A Sesto San Giovanni, cittadina dell'hinterland milanese, Roberto Di Stefano incassa l'appoggio dei centristi. Il candidato sindaco di centrodestra ha raggiunto un accordo per l'apparentamento ufficiale in vista del ballottaggio di domenica 25 giugno, con il leader della coalizione civica Gianpaolo Caponi che al primo turno ha ottenuto il 24,24% dei voti.L'annuncio in una nota diffusa dal comitato di Roberto Di Stefano, nella quale si legge che "l'obiettivo comune è quello di vincere a Sesto nel segno del cambiamento e della discontinuità, portando avanti programmi comuni per ridare dignità a Sesto San Giovanni". "Tantissimi - si legge nella nota - sono i punti che uniscono Di Stefano e Caponi, dalle politiche sul sociale all'attenzione sui temi della sicurezza, dalle politiche sulla famiglia alla lotta al degrado". La sfida del 25 giugno al sindaco uscente Chittò ha "un'importanza storica - conclude la nota - e questa alleanza libererà finalmente Sesto, facendo dimenticare i troppi anni di cattiva amministrazione".