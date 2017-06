AMMINISTRATIVE: SESTO SAN GIOVANNI, MORO E DE SIMINE IN SQUADRA CHITTò

19 giugno 2017- 15:58

Milano, 19 giu. (AdnKronos) - Due nuovi ingressi nella squadra di Monica Chittò, sindaco uscente della cittadina milanese di Sesto San Giovanni e candidata di centrosinistra al ballottaggio del prossimo 25 giugno. Si tratta di Carlo Moro e Damiano Di Simine, che andranno a comporre la squadra di governo della sindaca dem nel caso della sua vittoria al ballottaggio.L'annuncio è stato dato dalla stessa Chittò nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta oggi al comitato elettorale di via Stoppani: "Carlo Moro e Damiano Di Simine entrano nella mia squadra", spiega Chittò, precisando per il primo "come assessore alla Protezione civile e alla Sicurezza". Per quasi 30 anni "è stato ispettore di polizia al commissariato di Sesto San Giovanni - ricorda la sindaca uscente - e in questi giorni ho avuto con lui un confronto serio e approfondito sui temi della sicurezza della nostra città; gli ho chiesto di occuparsi di questo problema che è particolarmente sentito da tanti dei cittadini, che mi hanno avvicinato anche in queste settimane".