AMMINISTRATIVE: SESTO SAN GIOVANNI, MORO E DE SIMINE IN SQUADRA CHITTò (2)

19 giugno 2017- 15:58

(AdnKronos) - "Naturalmente - osserva - sappiamo bene che si tratta di un problema particolarmente complesso, che va affrontato migliorando la vivibilità dei nostri quartieri e affrontando i momenti e le situazioni di degrado, ma l'esperienza maturata da Moro in tanti anni di attività a Sesto San Giovanni, tra l’altro apprezzata da tutti, sarà sicuramente un elemento di importante qualità per migliorare la sicurezza, quella reale e quella percepita, nella nostra Sesto San Giovanni". E' "in sostanza la persona più adatta a rispondere, grazie alla sua competenza, alla richiesta di sicurezza che viene da molti. Lo ringrazio tanto per la sua generosità nell’accettare questa mia proposta".Ad affiancare Chittò sulle scelte ambientali, invece, sarà Damiano Di Simine, responsabile scientifico di Legambiente e membro della segreteria nazionale dell'associazione con delega alla tutela del suolo: "L’adesione di Di Simine al mio progetto - afferma la sindaca dem - è molto importante perché garantisce la qualità degli interventi che andremo a realizzare e nel contempo sarà rilevante per progettare un futuro di tutta la nostra città all’altezza delle aspettative dei nostri cittadini".