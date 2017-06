AMMINISTRATIVE: SESTO SAN GIOVANNI, MORO E DE SIMINE IN SQUADRA CHITTò (3)

19 giugno 2017- 15:58

(AdnKronos) - Come "è scritto nel mio programma elettorale, entro il 2019 dovrà chiudere il termovalorizzatore di via Manin e quell’area sarà trasformata in un innovativo progetto di riconversione industriale, che mette al centro le scelte virtuose di valorizzazione dei rifiuti". Del resto "ci impegniamo ad allineare Sesto San Giovanni ai Comuni più virtuosi nella raccolta differenziata e nel riciclo" e "personalmente mi impegno a guidare un processo che ci porti a conseguire almeno il 70% di raccolta differenziata". Di Simine "si occuperà con particolare attenzione e competenza di questa trasformazione e proprio di questo ho discusso con lui in questi giorni". Dunque, conclude Chittò, "lo ringrazio per avere accettato di impegnarsi per la nostra città".