AMMINISTRATIVE: UCEI, GRAZIE A BOLDRINI PER RIAFFERMAZIONI VALORI LIBERTà

14 giugno 2017- 18:03

Roma, 14 giu. (AdnKronos) - "Carissima presidente Boldrini, desidero esprimerTi tutto il nostro più forte apprezzamento per la posizione risoluta e forte che hai tenuto ed espresso riguardo a quanto avvenuto nel Comune di Sermide e Felonica con riferimento alle procedure a all’esito dell’ultima tornata elettorale. Le Istituzioni e le persone che le guidano non sono tutte uguali e si distinguono proprio in queste circostanze, sempre più frequenti, in cui si è chiamati a riaffermare ad alta voce valori sempre più affievoliti nelle menti e nei cuori". Lo afferma Noemi Di Segni, presidente dell'Unione delle comunità ebraiche italiane in un messaggio inviato alla presidente della Camera, Laura Boldrini. "Valori -aggunge- senza i quali non potremmo essere più cittadini liberi e consapevoli. Anche l’Unione delle Comunità ebraiche italiane si è attivata con apposita richiesta di intervento rivolta al ministro Minniti per porre ogni utile rimedio a quanto visto e a quanto rischiamo di poter vedere qualora la vicenda proseguirà nel suo assetto attuale. Ti ringrazio e nella condivisa speranza di un concreto agire invio il più cordiale shalom".