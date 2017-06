AMMINISTRATIVE: ZAIA, A PADOVA E VERONA PARTIAMO DAVANTI, ABBIAMO BUONE CHANCE

13 giugno 2017- 15:21

Venezia, 13 giu. (AdnKronos) - Un invito al voto, rivolto a tutti, in vista dei ballottaggi. A farlo oggi, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia: "I ballottaggi sono elezioni reali solo se c'e' una buona affluenza alle urne: per questo dico a chiunque, di qualunque colore politico, di andare a votare, come messaggio di civiltà". Il governatore del Veneto ha poi parlato dei due principali appuntamenti per le amministrative della Regione, quelli di Padova e Verona: "Arriviamo ai ballottaggi partendo davanti. Abbiamo due bravi candidati: Sboarina lo conosco bene. Bitonci, poi, ha avuto una percentuale superiore rispetto alla precedente elezione. Per questo ritengo che abbiamo chance e che ce la giocheremo", ha detto. La prima tornata di queste amministrative, ha ribadito Zaia, "ha detto chiaramente che i cittadini odiano il proporzionale. Ci deve essere un solo vincitore e chi vince deve poter governare". Al tempo stesso il governatore del Veneto ha ribadito di non puntare al ruolo di leader del centrodestra, nonostante le ipotesi in questa direzione: "Io ho un solo obiettivo: l'autonomia", ha concluso.