AMMINISTRATIVE: ZAIA, DOVE IL CENTRODESTRA è UNITO VINCE

12 giugno 2017- 14:55

Venezia, 12 giu. (AdnKronos) - "I risultati di ieri dimostrano che dove il centrodestra è unito, vince". Così il governatore del Veneto Luca Zaia commenta il risultato delle elezioni amministrative in Veneto: "Per il centrodestra è un bel risultato, sia a Verona che a Padova andiamo al ballottaggio. A Verona, Federico Sboarina è un fuoriclasse, così come a Padova, dove Massimo Bitonci ha conquistato un risultato migliore di quello ottenuto nelle elezioni precedenti. Quindi, ci sono tutti i presupposti per fare un bel risultato al ballottaggio".E per il presidente del Veneto le elezioni amministrative dimostrano che anche per le elezioni politiche: "Ci sono due poli, e che i cittadini vogliono andare a votare con il maggioritario e non con il proporzionale. E, appunto, dove il centrodestra va unito, vince".