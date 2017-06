AMMINISTRATIVE: ZAMPA, ORFINI RIPASSI RAGIONI FONDANTI PD

26 giugno 2017- 20:31

Roma, 26 giu. (AdnKronos) - "Non so cosa abbia traumatizzato così tanto il presidente del Pd, Matteo Orfini. Pensavo che a tanti anni di distanza dalle sue esperienze passate come collaboratore di D'Alema avesse finalmente capito il senso della parola 'coalizione'". Lo afferma Sandra Zampa, deputata del Pd."Mi dispiace -aggiunge- che Orfini non abbia compreso l'autentico ruolo del Pd, che non ha mai avuto la vocazione a giocare in solitudine in un campo regolato dal proporzionale ma è nato come un partito promotore di un progetto generale che pensa se stesso come il cuore e il baricentro del centrosinistra. Credo che farebbe bene a ripassare la storia della nascita, le ragioni e le caratteristiche fondanti dell'identità del Pd. Non si possono scegliere solo le cose che si apprezzano e scartare quelle che invece non piacciono quando si è chiamati a rappresentare, a un livello così alto, il proprio partito".