23 gennaio 2019- 17:51 An: Rampelli, 'per Storace bella sfida professionale e politica'

Roma, 23 gen. (AdnKronos) - “La nomina di Francesco Storace a direttore del 'Secolo d’Italia' è un traguardo importante per la storica testata della destra italiana e per la comunità umana nella quale siamo cresciuti. Il voto all’unanimità da parte del Cda della Fondazione Alleanza nazionale rafforza i propositi di rilancio. Sono sicuro che Francesco, da giornalista di razza qual è, riuscirà nell’impresa non facile di dare centralità al 'Secolo' nell’attuale panorama politico, affrontando uno per uno tutto i temi a noi cari. Una bella sfida professionale e politica". Lo afferma Fabio Rampelli, deputato di Fdi e vicepresidente della Camera."La trasformazione continua del circuito della comunicazione, diversamente dal passato, spalanca prospettive inverosimili e crea i presupposti -conclude- per un successo di partecipazione su nuovi linguaggi e nuovi contenuti politici e culturali. In bocca al lupo!”.